Vacances : samedi rouge sur la route vers la Méditerranée

Le trafic sera particulièrement chargé ce samedi sur la route des vacances, selon Bison Futé qui a classé toute la France en rouge dans le sens des départs et en orange dans le sens des retours.

Dès ce vendredi, pour les départs en vacances, la carte de France est en orange dans le sens des départs et en vert dans le sens des retours. La majorité des déplacements vers les lieux de vacances aura lieu dès le début de l’après-midi. Il faut par exemple éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, de 14h à 20h et éviter l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 16h à 19h.

Un samedi rouge, dès le matin

Les départs en vacances débuteront assez tôt dans la matinée et se prolongeront jusqu’en fin d’après-midi. Des ralentissements et des bouchons sont attendus, en particulier dans la vallée du Rhône sur l’autoroute A7, sur les autoroutes A8 et A9 le long de la Méditerranée

Pour samedi, dans le sens des départs :

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, de 9h à 17h

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 7h à 17h et entre Montpellier et Narbonne, de 8h à 15h

Pour samedi dans le sens des retours :

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 15h et entre Marseille et Salon-de-Provence, de 10h à 14h

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange, de 10h à 18h

Dimanche, une circulation dense près de la Méditerranée

La journée de dimanche sera plus calme, elle est classée verte dans le sens des retours et dans le sens des départs, à l'exception de l'arc méditerranéen qui est classé orange dans le sens des départs uniquement. Pour dimanche, dans le sens des départs :