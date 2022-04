Vacances scolaires deuxième semaine : vendredi et samedi classés orange par Bison Futé

Beaucoup de monde sur les routes vendredi et samedi en Ile-de-France

Vous allez peut-être partir en vacances ce week-end ? Vous ne serez pas tout seul sur les routes. Des difficultés de circulation sont attendues dès vendredi en Ile-de-France. Ça ne se passera pas mieux samedi mais, dimanche 1er mai, c'est vert partout.

Vendredi 29 avril

En Île-de-France, la circulation sera très dense dès la fin de matinée en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10, ainsi que sur les axes qui vont vers ces autoroutes.

Cela va coincer dès le milieu de l'après midi jusqu'au début de la soirée. Ceux qui rentrent du travail vont s'ajouter à ceux qui partent en week-end ou en vacances.

Des difficultés de circulation sont attendues sur l’autoroute A13 dès le début de l’après-midi.

Bison Futé classe ce vendredi orange chez nous, vert pour le reste de la France.

Samedi 30 avril

Dans notre région, dans le sens des départs, dès le début de la matinée et jusqu’en début d’après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur les autoroutes A13, A10 et A6 ainsi que sur les axes A6B et A86.

Là encore, Bison Futé prévoit du orange pour notre région et du vert dans le reste du pays.

Des conseils pour éviter les bouchons

Vendredi

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h00.

Evitez l’autoroute A10 à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult, de 10h00 à 21h00.

Evitez aussi l’autoroute A6 à hauteur de la barrière de péage de Fleury, de 14h00 à 20h00.

Samedi 30 avril

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h00.

Evitez l’autoroute A10 à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult, de 8h00 à 16h00.

Evitez l’autoroute A6 à hauteur de la barrière de péage de Fleury, de 8h00 à 13h00.