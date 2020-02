Vacances scolaires : près de 225.00 véhicules attendus en Savoie pour ce grand-chassé croisé de l'hiver

C'est le week-end le plus chargé sur la route des stations de ski en Savoie qui débute ce vendredi avec trois zones en vacances scolaires d'hiver en même temps : près de 225.000 véhicules sont attendus, dans le sens des montées et des descentes de station.

C'est ce week-end que toutes les zones sont en vacances scolaires d'hiver en même temps. Conséquence : entre ceux qui rejoignent les stations de ski et ceux qui en repartent, ce sont 225.000 véhicules qui sont attendus sur les routes de Savoie à partir de ce vendredi. Certains trajets sont classés "rouge" dès ce vendredi soir, mais la journée la plus compliquée pour rouler sera évidemment celle de samedi.

Un vendredi en rouge pour redescendre de station

Ce vendredi soir, la circulation est classé "rouge" (Difficile) par la direction inderdépartementale des routes dès 16h pour les retours de station (ceux qui repartent de Savoie). A noter que dès 9h du matin ce vendredi, il y aura déjà des vacanciers qui anticipent leurs départs avec un trafic classé "jaune" (Perturbé).

Ce vendredi, le trafic sera chargé en soirée entre Bourg-St-Maurice et Moutiers ainsi que dans le bassin chambérien. Près de 68.000 véhicules sont attendus sur les routes de Savoie.

Les prévisions de trafic pour redescendre des stations de ski - Direction interdépartementale des routes et département de la Savoie

Un samedi rouge dès 8 heures du matin

Bison Futé prévoit un samedi rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, principalement sur les autoroutes A40 et A43.

Le samedi sera logiquement la journée la plus compliquée du week-end, avec 106.000 véhicules annoncés sur les routes de Savoie, quasiment autant dans le sens de la montée en station que de la descente.

Le trafic sera chargé voire saturé de 8h à 19h et une régulation du trafic entre Albertville et Moutiers devra être mise en oeuvre. Heureusement, la météo est favorable, avec un temps annoncé largement ensoleillé.

Dans le sens des retours, on annonce un trafic très chargé dès le début de la matinée (8 heures) jusqu’en milieu d’après-midi. Les difficultés sont attendues entre Bourg-St-Maurice et Moutiers ainsi qu’entre Albertville et Chambéry.

Les prévisions de trafic pour monter en station de ski - Direction interdépartementale des routes et département de la Savoie

Feu vert sur le dimanche

Comme c'est habituellement le cas, le dimanche est une journée classé en vert, avec toutefois des ralentissements qui peuvent avoir lieu en fin de journée vers 19h concernant les redescentes de station, mais cela n'aura rien à voir avec les deux jours précédents. Dimanche, on prévoit deux fois moins de véhicules sur les routes que pour la journée de samedi.