Vacances scolaires : on vous dit comment éviter les bouchons en Ile-de-France

Départ en vacances : vendredi et dimanches seront des journées chargées sur les routes d'Ile-de-France

Vous avez peut-être prévu de profiter des vacances scolaires de printemps pour partir prendre l'air. Si vous vous déplacez en voiture, soyez prévoyant. Vous serez nombreux sur les routes en Ile-de-France vendredi et dimanche. Seul le samedi est classé vert partout.

Pour éviter les bouchons voici ce que vous propose Bison Futé.

Partez tôt le matin ou tard l'après-midi le vendredi 22 avril

Dans le sens des départs, Bison Futé vous conseille de quitter l'Ile-de-France avant 9h00 ou après 16h00. Evitez de vous retrouver au péage de Saint-Arnoult (A10) entre 9h00 et 16h00. C'est dans cette tranche horaire que la route sera la plus chargée.

Essayer de ne pas arriver au péage de Fleury (A6) entre 9h00 et 14h00. C'est à ce moment-là qu'il y aura le plus de monde.

Des ralentissements sont aussi attendus sur les axes qui convergent vers l'A6b et l'A86.

Ce vendredi est classé orange en Ile-de-France (vert en France).

Attention le dimanche 24 avril sera aussi chargé

Si vous pensiez éviter les bouchons en partant dimanche, c'est raté. Bison Futé estime que la circulation sera dense entre le milieu de la matinée et le milieu de l'après-midi, surtout sur l'autoroute A10.

La densité habituelle du trafic en Ile-de-France le dimanche sera renforcée par ceux qui auront reporté leur départ en vacances au dimanche après être allé voter.

Il est conseillé de quitter l'Ile-de-France avant 9h00 ou après 16h00, d'éviter le péage de Saint-Arnoult (A10) entre 9h00 et 16h00 et celui de Fleury (A6) entre 9h00 et 14h00.

Ce dimanche est classé orange en Ile-de-France (vert en France).

Tenez aussi compte des travaux

Certains travaux ralentissement aussi la circulation et ne facilitent pas les choses pour les départs en vacances. Il y a des déviations, des voies fermées et des limitations de vitesse qui perturbent le trafic.

Attention sur l'A4 au viaduc du Grand Morin et à Saint-Jean les Deux Jumeaux mais aussi sur l'A86 aux Echangeurs Pleyel/Porte de Paris et sur la RN2 direction Laon.