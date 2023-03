Vacances : un week-end orange dans le sens des retours sur les routes

C'est la dernière semaine des vacances scolaires. Ce week-end, les vacanciers de la zone C, celle des Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, rentreront chez eux. Attention, les routes seront chargées dans le sens des retours samedi annonce Bison Futé , particulièrement au retour des stations de ski et dans l'Est, à la frontière Nord.

ⓘ Publicité

Vendredi, du vert partout

Vendredi, Bison Futé annonce une circulation fluide, partout en France.

Vendredi, les voyants sont au vert sur les routes. - Bison Futé

Samedi, orange dans le sens des retours

Samedi, dans les Alpes, au retour des stations de sports d'hiver , les difficultés vont se concentrer sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur l’autoroute A6. Ce week-end sera également marqué par la fin des vacances de Carnaval en Belgique et des zones Nord et Centre des Pays-Bas. Conséquence : la circulation sera également dense, samedi, vers les frontières du nord .

Nos conseils pour circuler au mieux, samedi :

évitez l’autoroute A31 entre Nancy et la frontière luxembourgeoise, de 13h à 17h

évitez l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 10h à 16h

évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 11h à 15h

Samedi, les vacanciers de la zone C seront sur le chemin du retour. - Bison Futé

Dimanche, ça roule

La circulation sera à nouveau fluide dimanche. La journée classée verte dans les deux sens dans tout l'Hexagone.