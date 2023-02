Vacances : un week-end orange et rouge sur les routes

La circulation routière sera difficile dans plusieurs régions ce week-end en raison des départs et des retours de vacances. Les congés se terminent dans la zone A (Besançon Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) et débutent pour la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles). La zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) entre, elle, dans sa deuxième semaine de congé.

Vendredi orange dans le sens des départs

Ce vendredi est classé orange dans le Sud-Ouest et en Ile-de-France dans le sens des départs. Les premiers ralentissements en région francilienne sont attendus dès la fin de matinée. Bison Futé prévoit un pic d'embouteillages en fin d'après-midi.

Les vacanciers sont invités à quitter ou traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 11h. Il est aussi conseillé aussi d'éviter l'autoroute A62 entre Toulouse et Agen entre 17h et 20h.

Dans le reste du pays, la journée est classée verte, tout comme dans le sens des retours.

Prévision trafic 17 février 2023 - Capture d'écran Bison Futé

Samedi orange et rouge dans l'est du pays

Samedi, la circulation sera compliquée dans l'est du pays : "de très importantes difficultés de circulation sont attendues toute la journée dans les deux sens sur les axes desservant les stations de montagne, plus particulièrement les Alpes", précise Bison Futé.

L'organisme hisse ainsi son drapeau rouge en Bourgogne, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'Est dans le sens des départs.

Il est donc conseillé de quitter ou de traverser la région francilienne avant 10h, d'éviter l'autoroute A6 entre Nemours et Beaune de 7h à 13h et enfin d'éviter l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 14h.

Dans le sens des retours, la journée de samedi sera orange en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé invite les automobilistes à éviter l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 7h à 17h.

Prévisions trafic 18 février 2023 - Capture d'écran Bison Futé

Dimanche

La circulation sera plus fluide dimanche, journée classée verte dans les deux sens dans tout l'Hexagone.