Vous avez été nombreux sur la route des vacances. Les juilletistes et aoutiens ont inversé leurs places au soleil, et cela a provoqué de nombreux bouchons. 360km ont été recensé à la mi-journée. Le trafic a été assez soutenu sur l'A71 avec environ 3 000 véhicules par heure sur une bonne partie de la journée, dans les deux sens de circulation. Les bouchons se sont échelonnés entre 150km entre Montmarrault et Clermont.

Sur l'A75, le pic a été atteint vers 14h30 avec 3500 véhicules. De 11h30 à 18h, le trafic a été soutenu. Mais fort heureusement, cela n'a que très peu provoqué d'accidents. Les services autoroutiers ont relevé quelques accrochages et crevaisons qui ont quand même ralenti le trafic encore plus

Des bouchons sur l’A75, 5km entre Coudes et La Sauvetat à 11h30....et l’aire d’Authezat ne désemplit pas depuis ce matin. Entre viennoiseries et pique-nique, les vacanciers sur la route du retour philosophent #bouchons@FBAuvergnepic.twitter.com/DS8a7iV0By — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) July 28, 2018

Les vacanciers philosophes

Les aires d'autoroutes n'ont pas arrêté de servir les clients. Sur l'aire d'Authezat, à une vingtaine de kilomètres de Clermont, les juilletistes qui désiraient renter étaient nombreux. Tout le monde prenait son mal en patience. "De toute façon, on a pas le choix, il va falloir rentrer" raconte cette habitante du Nord de la France. Philippe, strasbourgeois, rentre lui d'un séjour de 15 jours dans le Cantal. Il n'est pas du tout stressé : "Il faut prendre la vie comme elle vient, s'il faut être dans les bouchons, alors on attendra !!" philosophe cet alsacien qui tient à s'arrêter toutes les deux heures. Un conseil qui peut encore s'appliquer ce dimanche. Bison Futé classe la journée orange dans le sens des départs, et vert dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes.