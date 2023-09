Vague de démission vers le Luxembourg : il manque des chauffeurs de bus à Metz

"C'est la première rentrée scolaire où nous avons cette difficulté" avoue Florence Vivien. La responsable des ressources humaines des TAMM (Transports de l'agglomération de Metz Métropole) fait les comptes : pour un fonctionnement normal du réseau le Met', il faudrait 368 conducteurs, il en manque 20 actuellement.

ⓘ Publicité

Exode vers le Luxembourg

La faute d'abord à un véritable exode subi pendant l'été : 15 conducteurs ont donné leur démission pour rejoindre des entreprises du Luxembourg "qui proposent des conditions de rémunération qu'on ne peut pas concurrencer, environ 50% de plus." Une vague de départ qui intervient dans un contexte déjà tendu pour les entreprises de transports collectifs qui peinent à recruter. Le salut vient alors de la formation interne. Mais la également, les TAMM ont subi une déconvenue inattendue. "Nous avions des sessions de formations pour des personnes qui devaient être opérationnels pour la rentrée. Mais nous avons fait face à un échec anormal puisque sur huit stagiaires, seuls deux ont eu leur permis" explique Florence Vivien. Trois autres formations doivent débuter dans le courant de l'automne, mais la formation complète nécessite environ cinq mois. L'amélioration n'est donc pas attendue avant début 2024. D'ici la, les TAMM vont poursuivre leurs campagnes de recrutement, avec un premier speed dating fixé le 9 septembre à l'AFTRAL, sur le site du Technopole.

Plan de transport "adapté"

Les usagers du réseau Le Met' eux devront faire avec un plan de transports organisé en conséquence. "Les lignes METTIS et LIANES à fortes fréquences de passage, et leurs lignes en correspondance, seront adaptées" indique le Met' dans un communiqué. "Ces lignes ont été choisies car elles offrent un cadencement élevé, des tronçons communs importants et de nombreuses possibilités de correspondances, réduisant l’impact de la suppression de certaines courses." Le renfort scolaire n'est en revanche pas impacté.

loading