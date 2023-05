Vague et inondation à Saint-Louis-de-Montferrand : le paquebot naviguait trop vite

"Une erreur" qui a entraîné une "vitesse excessive" : voilà la cause de la vague provoquée par le passage du Seven Seas Splendor , paquebot de croisière qui stationnait à Bordeaux jusqu'à samedi soir. En repartant et en arrivant au niveau de Saint-Louis-de-Monferrand, au confluent de la Garonne et de la Dordogne, le navire long de 225 mètres avait provoqué une vague, qualifiée de "tsunami" par des habitants de la commune. Il faut dire que l'eau avait causé de sérieux dégâts chez eux, inondant la cave, détruisant le mur du garage et envahissant le jardin. La D10 qui mène à Ambès, jonchée de troncs d'arbres et de cailloux charriés par la Garonne, avait aussi dû fermer jusqu'à lundi midi.

Le port de Bordeaux, qui avait promis "d'analyser les faits" a rendu ses conclusions ce mardi après avoir notamment consulté "les données de navigation du navire concerné". "Le rapport préliminaire conclut à une erreur sur l’appréciation de la vitesse à adopter à cet endroit du chenal de navigation", écrit le port. Selon lui, ni le coefficient de marée plutôt élevé (87), ni les courants ne peuvent expliquer cette vague, liée donc à "une vitesse excessive".

Le port de Bordeaux, où 40 escales de paquebots sont prévues cette année , promet "une vigilance particulière [...] lors des prochaines escales". Il faut dire que le Seven Seas Splendor, revient à Bordeaux dès ce samedi, et repartira ce dimanche.

