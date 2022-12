Val d'Oise : collision entre un train de la ligne H et un camion au passage à niveau de Deuil-la-Barre

Une collision entre un train et un camion-benne s'est produite ce vendredi matin dans le Val d'Oise. L'accident a eu lieu vers 9h00 au passage à niveau situé entre Deuil-la-Barre et Montmagny. Le conducteur du poids-lourd est blessé, il a été transporté à l'hôpital, indique une porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à France Bleu Paris.

Les 200 passagers de la rame accidentée, un train de la ligne H du Transilien, sont indemnes. Ils ont été évacués par les pompiers. Le trafic est interrompu jusqu'à 17h00 entre Épinay et Sarcelles indique la SNCF qui a mis en place "des moyens pour assurer le dépannage".

Des navettes ferroviaires sont mises en place entre Sarcelles et Persan et entre Sarcelles, Montsoult et Luzarches. Une déviation routière a également été mise en place indique la police à France Bleu Paris. Elle recommande d'éviter le secteur le temps des opérations d'évacuation du train accidenté.

Le passage à niveau de Deuil-Montmagny est considéré comme l'un plus dangereux de France . Chaque jour, 7000 voitures, deux lignes de bus et de nombreux piétons traversent les voies de chemin de fer. Sur les rails, plus de 180 trains circulent. De nombreux accrochages et collisions s'y produisent régulièrement. Sa suppression, prévue en 2022, est reportée à 2023.