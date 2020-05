Val-de-Marne : deux nouvelles pistes cyclables sanitaires vont voir le jour d'ici le 1er juin

Le département du Val-de-Marne lance ce mercredi des travaux pour créer deux nouvelles pistes cyclables sanitaires, pour pousser encore plus les usagers des transports en commun sur les vélos pendant ce déconfinement, annonce le département dans un communiqué.

Des pistes le long de la ligne 8 du métro et du RER A

Ces deux pistes concernent les itinéraires de la ligne 8 du métro depuis Créteil et du RER A à Fontenay et Joinville.

"Les cyclistes pourront relier facilement et en toute sécurité Fontenay à Joinville, via les RD 34, 86 et 4, le long du RER A", écrit le département dans le communiqué. Les travaux sur la RD 4 débutent ce mercredi, pour une mise en service prévue ce lundi 25 mai.

"Les cyclistes auront aussi la possibilité de longer la ligne 8 du métro entre Créteil et Ivry, via les RD 19 et 152. Les travaux sur la RD 19 débuteront ce vendredi 22 mai à Créteil. La mise en service est prévue aux alentours du 1er juin."

Plan des nouvelles pistes cyclables dans le Val-de-Marne. - Capture d'écran communiqué du département

Trois pistes déjà aménagées depuis mi-mai

Depuis le 11 mai dernier, trois pistes cyclables sanitaires sont mises en place pour circuler le long de la ligne 1 et du RER A, entre Château de Vincennes et Paris via la RD120. On met au total sept minutes à vélo pour relier ces deux points selon le département.

Les cyclistes qui souhaitent relier Chevilly-Larue à la Porte d’Italie (ligne 7 du métro et tram 7) peuvent emprunter la RD7. Il faut compter 29 minutes. Et puis, les usagers des lignes de bus TVM et 393 peuvent désormais se rendre à vélo de Val-de-Fontenay à Thiais via la RD86.

Favoriser la marche et le vélo quand on le peut

Le département encourage dans le communiqué "les personnes en bonne santé à privilégier la marche et le vélo pour leurs déplacements quotidiens".