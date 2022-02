Val-de-Marne : les travaux du premier téléphérique urbain, le Câble 1, vont démarrer

Le Câble 1 reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton

Les travaux vont enfin pouvoir démarrer. Le projet de téléphérique urbain dans le Val-de-Marne entre dans sa phase concrète, indique Ile-de-France Mobilités (IDFM) dans un communiqué ce mercredi. L'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France a approuvé l'avant-projet du futur Câble 1 qui doit être mis en service 2025. C'est désormais le nom définitif de ce nouveau moyen de transport dans la région, après s'être un temps appelé Téléval puis Câble A.

"La validation de l’avant-projet par Île-de-France Mobilités va permettre concrètement de lancer les travaux", indique IDFM. Le Câble 1 sera le premier téléphérique d'Ile-de-France. Il reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton en 18 minutes. Long de 4,5 km, il desservira cinq stations 100% accessibles. Les cabines, qui comporteront 10 places assises, passeront toutes les 30 secondes.

Une consultation publique sera lancée à partir du 21 mars (et jusqu'au 4 avril) pour choisir l'habillage extérieur des cabines du Câble 1 comme IDFM a désormais l'habitude de le faire pour définir le design du matériel roulant. 33 pylônes seront installés le long du tracé pour permettre le passage du téléphérique. L’implantation et le design ont été travaillés afin d’optimiser leur insertion dans leur environnement. Mais le projet suscite encore toutefois des inquiétudes chez les riveraines et certains élus du secteur.