Val-de-Marne : un nouveau tramway, le T9, arrive ce samedi entre Orly et Paris

Pas de grande fête pour l'inauguration de ce nouveau tramway, crise sanitaire oblige. Mais l'arrivée du T9 dans le Val-de-Marne reste un évènement attendu de longue date par les habitants. Sa mise en service est prévue ce samedi à 11h00 entre Paris (porte de Choisy) et le centre ville d'Orly. Un trajet de 10 km et 19 stations à travers les communes de Choisy-le-Roi, Thiais, Vitry et Ivry-sur-Seine.

Jusqu'à 80 000 passagers sont attendus chaque jour sur cette nouvelle ligne qui représente un vrai changement pour les voyageurs, habitués au bus. Le tramway remplace en effet la ligne 183, la plus chargée d'Ile-de-France (hors Paris). Terminés les embouteillages, le trajet entre Paris et Orly ne prendra désormais que 30 minutes. Un tramway circulera toutes les 5 minutes.

Les rames, longues de 45 mètres, pourront accueillir jusqu'à 80 000 personnes par jour © Radio France - Emilie Defay

Les 22 rames fabriquées par Alstom offrent un confort bien supérieur à celui des bus. Climatisées, elles disposent de prises USB pour recharger son smartphone. Une attention particulière a été portée à l'éclairage, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des rames dont le design a été choisi par les voyageurs en 2017. Autre grande nouveauté, ce tramway est exploité par Keolis, une filiale de la SNCF, qui a remporté l'appel d'offre face à la RATP. C'est la première ligne francilienne ouverte à la concurrence.

L'arrivée du tramway a par ailleurs été l'occasion de réaménager la RD5. La place accordée aux voitures a été réduite au profit des piétons et des cyclistes. Des arbres ont également été plantés le long du tracé. "C'est un atout pour notre ville", confirme Tonino Panetta, le maire (LR) de Choisy-le-Roi. "L'arrivée du tramway accompagne un projet de rénovation urbaine au sud de la ville, avec la création d'un centre culturel très important".

Certains voudraient désormais aller plus loin. La ville d'Orly a lancé une pétition pour demander le prolongement du tramway jusqu'à l'aéroport pour pouvoir rejoindre le futur terminus de la ligne 14 du métro et le bassin d'emploi aéroportuaire.