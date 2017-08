Valence : l'Avenue de la Libération enfin à double-sens après 19 mois de travaux

Après 19 mois de travaux, dont quinze à sens unique, l'Avenue de la Libération à Valence rouvre ce jeudi dans les deux sens de circulation. Automobilistes, riverains et commerçants ont trouvé le temps très long.

A Valence, les habitants avaient presque fini par s'y habituer : l'Avenue de la Libération, celle qui relie le centre-ville à l'entrée Sud de l'Autoroute A7, était fermée sens Nord-Sud. Pour les automobilistes, cela voulait dire des kilomètres de plus à parcourir dans des bouchons toujours plus importants. Pour les commerçants de l'Avenue, il fallait faire face au manque de clients. Et pour les riverains, le quotidien s'était drapé d'un nuage de poussière permanent. Après 19 mois de travaux, dont quinze à sens unique, l'Avenue de la Libération rouvre finalement ce jeudi à double-sens.

Plus aucun fil dans l'Avenue de la Libération à Valence, des pistes cyclables, et une circulation qui va enfin revenir à double-sens © Radio France - David Meilhac

Une avenue passablement dégradée

Tous s'accordent à le dire : il était temps de faire des travaux. L'Avenue de la Libération à Valence était dans un triste état. Seulement la municipalité a pris un risque, tout faire d'un seul coup : doubler une canalisation d'eau essentielle qui dessert notamment le Centre Hospitalier, faire des travaux de gaz, enfouir tous les fils de l'avenue. Un choix politique assumé par l'adjoint en charge de la voirie, Laurent Monnet.

"D'autres avant nous avaient refusé de s'occuper de cet axe structurant. On a gagné quatre mois sur le planning initialement prévu. Ce chantier restera le plus gros en terme de budget sur cette mandature"

sécurité sur les nouvelles pistes cyclables

Des commerçants ont en tout cas mal vécu cette longue période de travaux. Certains évoquent de lourdes pertes financières. La mairie de Valence assure être à leur écoute pour réduire leurs difficultés. Des riverains s'inquiètent également de la sécurité sur les pistes cyclables non protégées. Enfin les travaux ne sont pas complètement achevés : il reste notamment un gros chantier autour du Centre Culturel Fontlozier.