Valence : petite révolution du stationnement en ville

Les PV à 17 euros pour stationnement non payé disparaissent au 1er janvier 2018. Ils sont remplacés par des Forfaits Post Stationnement et tout est géré par les communes. Valence (Drôme) en profite pour revoir plus largement sa politique stationnement.

Une loi prévoit en effet de dépénaliser le stationnement et de confier la gestion aux communes au début de l'année prochaine. 800 villes en France sont concernées.

Un forfait à 30 euros à la place de l'amende à 17 euros

Jusqu'à présent, si vous ne payez pas votre place de stationnement, vous écopez d'une amende de 17 euros. Avec le Forfait Post Stationnement, chaque ville fixera son tarif. A Valence, ce sera 30 euros, avec une réduction de 10 euros si vous payez dans les 4 jours, ce qui sera possible à l'horodateur directement, sur internet ou au guichet.

Si vous aviez payé pour 1 heure de stationnement par exemple mais que vous êtes resté plus longtemps, la somme déjà versée sera déduite du forfait de 30 euros. Une notice sur votre pare-brise vous indiquera que vous avez été contrôlé.

Des tarifs moins chers de 10% en moyenne

La ville de Valence profite de cette réforme pour revoir sa politique stationnement. Il n'y aura plus cinq zones de stationnement mais deux: Violette à proximité directe du centre ville, Orange un peu plus loin. Les tarifs sont abaissés, moins 10% en moyenne. Un exemple : stationner 45 minutes, ce qui est la moyenne à Valence, reviendra à 40 centimes à partir de janvier au lieu de 1 euros 20 aujourd'hui. Un dépliant explicatif est en train d'être distribué aux Valentinois.

Tous les horodateurs doivent être changés, ce qui va coûter 330 000 euros à la Ville. Un nouvel agent doit aussi être recruté pour gérer les contestations de ces nouveaux Forfaits Post Stationnement.