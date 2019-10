Valence-Romans : le réseau Libélo s'étend dans l'agglomération

Le réseau Libélo a officialisé, jeudi 24 octobre, son implantation dans les villes de Romans et Bourg-de-Péage. Et il ne compte pas s'arrêter là.

Romans-sur-Isère, France

Ce sont une cinquantaine de vélos qui ont débarqué dans la ville de Romans, et la moitié d'entre eux sont électriques. Ils sont répartis sur 8 stations, de la place Jean-Jaurès aux quais de l'Isère, en passant par la Cité de la Musique. Ils ont été inaugurés en présence de la maire, Marie-Hélène Thoraval, qui s'est dite très satisfaite. "C'était une volonté de multiplier les opportunités et les options pour se déplacer en mode doux. L'installation de ces stations Libélo est une opportunité pour les Romanais de se déplacer autrement."

En tout, Libélo est présent sur 7 communes. Le parc mécanique est de 300 vélos, répartis dans 43 stations, elles-mêmes réparties dans 7 communes drômoises (Valence, Romans, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Saint-Péray, Rovaltain et Portes-lès-Valence). Pas mal pour un service mis en route depuis un an, en octobre 2018, et qui carbure à 14000 locations par mois. Et Valence-Romans-Déplacement (VRD), qui finance ce nouveau déploiement à hauteur de 575000 euros, ne compte pas s'arrêter là.

"Si ce service répond bien aux attentes, on continuera à le déployer, pour que les liaisons se fassent sans voiture solo, en un mot une autre façon de se déplacer correspondant aux attentes des habitants." - Marylène Pérard, la présidente de VRD

85 des vélos Libélos sont électriques (avec 60km d'autonomie). L'idée est d'attirer autant les touristes que les initiés, qu'ils restent dans leur ville ou qu'ils veuillent faire un trajet entre deux villes. La location des vélos est à un prix unique : 2 euros pour une journée, 30 euros pour un an. Et la première demi-heure est gratuite ! Enfin, sachez que si vous êtes abonnés au réseau Citéa, emprunter un vélo est gratuit. De quoi se donner les moyens de ses ambitions...