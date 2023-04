Valence Romans Mobilité va donner 20.000 euros aux nouveaux covoitureurs

Comment convaincre les gens de faire du covoiturage sur les petits trajets du quotidien ? C'est toute la problématique de Valence Romans Mobilités, qui a décidé d'agir. Ce jeudi 27 avril, le syndicat mixte annonce un partenariat avec l'application Klaxit, comme le fait déjà Porte de DrômArdèche. L'application utilisée jusqu'ici, mise en place par la Région, n'avait conquis que 1600 utilisateurs sur l'ensemble du territoire. Pour passer à la vitesse supérieure, VRM change et paie 20.000 euros ce partenariat avec l'application Klaxit, plus ergonomique et offrant plus d'options aux covoitureurs.

ⓘ Publicité

"On a notamment une possibilité de réserver avec antériorité son trajet, avec un, deux, trois jours d'avance, et puis on a une option sans réservation", dit François Fantin, directeur de Klaxit dans la région. "Il existe aussi une garantie retour avec un partenariat MAIF, le passager peut rentrer chez lui gratuitement et sans avance de frais en cas d'annulation du conducteur".

De l'argent pour covoiturer

Pour attirer, VRM compte aussi sur l'intérêt pécunier du covoitureur. "En 2023, les trajets ayant pour origine ou destination une des 67 communes du territoire (Valence Romans Agglo + Rhône Crussol Agglo) sera subventionnée : gratuite pour le passager, et un gain de 1,5 euro à 3 euros pour chaque passager transporté", explique Marylène Peyrard, présidente de Valence Romans Mobilité.

De son côté, Klaxit fait profiter aux covoitureurs du plan national instauré cette année. Tout conducteur n'ayant pas bénéficié d'une prime CEE touchera 25 euros au premier trajet réalisé sur Klaxit, puis 75 euros supplémentaires s'il réalise neuf autres trajets dans les trois mois.