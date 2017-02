Valence TGV : d'importants retards et des trains détournés après un accident de personne

Après un accident de personne à Lapeyrouse-Mornay, le trafic SNCF est interrompu entre Lyon et Valence TGV. Les voyageurs doivent prendre leur TGV à Valence-Ville.

Une personne a été heurtée ce jeudi matin vers 10h30 sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est, à hauteur de Lapeyrouse-Mornay dans la Drôme. Le trafic est donc interrompu dans les deux sens entre Valence TGV et Lyon, le temps de l'intervention des pompiers, de la police et des pompes funèbres. La SNCF détourne les trains devant s'arrêter à Valence TGV, ils s'arrêtent maintenant à Valence-Ville, avec des retards d'environ une heure et demi.

Cela concerne le train Marseille-Rennes n°5366, le Miramas-Paris Gare de Lyon n°6194, le Montpellier-Lille n°5166, le Marseille-Paris n°6112, le Marseille-Bruxelles n°9860.

Pour les trains qui circulaient immédiatement derrière celui qui a heurté la personne, les retards affichés en gare sont de trois heures en gare de Valence TGV.

Pour retrouver votre train, rendez-vous sur le site de la SNCF.