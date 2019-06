Valence : trop d'excès de vitesse sur la Lacra pendant les travaux

Valence, France

Depuis ce lundi 3 juin, la direction des routes Centre Est a entrepris des travaux de rénovation sur une partie de la Lacra, le tronçon RN7 entre les échangeurs Lautagne-Hôpital (n°32) et Plateau des Couleures (n°35). Cette portion est fermée la nuit dans le sens Sud-Nord entre 21h et 6h du matin. En journée, la vitesse y est limitée à 90 km/h car la chaussée est rainurée et il y a des gravillons.

128 km/h en zone de travaux

Cette limitation est loin d'être respectée. Alertés, les policiers ont procédé ce jeudi matin à un contrôle avec leur radar embarqué dans un véhicule banalisé. En une heure, sept véhicules ont été flashés en excès de vitesse, dont une voiture qui roulait à 128 km/h.

La police de Valence informe donc qu'elle va multiplier les contrôles jusqu'à la fin du chantier, prévue le 28 juin.