Valence : un vendeur de vélos présente le nouveau système de traçage Bicycode

Ferez-vous marquer votre vélo cette année ? Le dispositif Bicycode entre en vigueur ce 1er janvier. Un système de traçage qui permet de retrouver le propriétaire en cas de vol. Les vendeurs professionnels de cycles ont interdiction de vendre des vélos neufs non-marqués dès 2021. L'obligation sera étendue le 1er juillet aux cycles d'occasion.

Un code presque impossible à effacer

Brice Roux est le cogérant du magasin de vélos Carbone Zéro à Valence (Drôme). Il l'assure, ce marquage, c'est du solide : "Vous avez deux pipettes pour pouvoir insérer la colle, qui ne s'enlève pas facilement. On colle des avions avec ça ! Et même si on l'enlève, on peut encore lire le marquage avec une lampe UV". Il a marqué lui-même chaque vélo exposé dans sa boutique, pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.

Il est également possible de faire marquer son propre vélo d'occasion. Pour cela, il faut se rendre en magasin ou auprès d'une association, faire graver son code sur le cadre et s'enregistrer sur internet. Brice Roux en propose deux types, "une étiquette, très fine qui va difficilement s'enlever et un deuxième qui est un collage chimique".

L'étiquette est particulièrement difficile à retirer, même avec un équipement adapté. © Radio France - Nicolas Joly

"Le marquage ne va pas empêcher les vols", rappelle le cogérant de Carbone Zéro. Il va simplement permettre plus facilement de retrouver le propriétaire d'un cycle, voire de trancher en cas de doute sur le réel propriétaire. "C'est intéressant quand même. Il y a beaucoup de vélos qui finissent auprès de la police municipale, ce ne sont pas des gardiens de vélos. Donc si ils peuvent retrouver les propriétaires rapidement, c'est aussi bien", estime Brice Roux.