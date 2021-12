Valence : une trentaine de manifestants pour protester contre la scission d'une ligne de bus dans la Drôme

"Une ligne, un car", "Non à la correspondance à Crest", "Pour des transports en commun accessibles sur toute la ligne" : voilà ce qu'on pouvait lire sur les affichettes de la trentaine de manifestants rassemblés devant le conseil départemental de la Drôme ce mardi midi.

Ces usagers de la ligne de bus 28 entre Valence et Die se mobilisent pour éviter que leur ligne ne soit coupée en deux au 1er janvier, avec une correspondance à Crest. Selon eux, les temps de trajets seront rallongés, il n'y a pas les infrastructures nécessaires à Crest pour permettre une correspondance sécurisée et l'argument écologique du passage au gaz naturel ne tient pas : ils affirment qu'il est possible de rouler au biogaz sur toute la ligne.

Une délégation de manifestants a été reçue par le Frédéric Aguilera, le vice-président de région en charge des transports. "Le service existera toujours dans un temps globalement équivalent mais avec une correspondance, puisque la ligne de train va rouvrir entre Die et Valence", insiste Frédéric Aguilera.

Frédéric Aguilera a reçu une délégation d'usagers de la ligne 28 © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Certains considèrent que cette correspondance est un couac. On va travailler dessus. Mais il faut évoluer à partir du chemin de fer, aujourd'hui. C'est la dorsale, et on va réorganiser autour. Simplement on ne pourra pas le faire d'ici au 1er janvier."

Les usagers mobilisés repartent donc déçus, ils reprochent notamment à la région de ne pas les avoir concertés avant de lancer ce projet.