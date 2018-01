Île-de-France, France

Faire de sa voiture un cocon de bien-être. C'est l'ambition de Valéo, l'équipementier automobile, qui présente cette semaine au CES de Las Vegas (le grand salon international des nouvelles technologies) une voiture capable de personnaliser l'ambiance dans l'habitacle en fonction de l'état de chaque passager. Température, lumière et même parfums d'ambiance sont adaptés à chacun des occupants.

Dès que vous prenez place à bord, différents capteurs et caméras vous scannent dans les moindres détails : rythme cardiaque, respiration, température. Ces équipements sont également capables de déterminer si vous êtes un homme ou une femme et la façon dont vous êtes habillé. _"Ces données permettent ensuite d'_ajuster la température à chaque passager grâce des panneaux radiants installés dans les portières", explique Georges de Pelsemaeker, directeur santé et bien-être pour Valeo.

Pour renforcer la sensation,le système diffuse également de la couleur : rouge pour une sensation de chaleur, bleu pour le froid. Le confort est ainsi amélioré mais c'est aussi un gain en terme de sécurité, explique Georges de Pelsemaeker. "Une caméra suit vos yeux et sait si vous êtes attentifs ou sur le point de vous endormir, ce qui nous permet d'agir. En réglant la température ou la couleur dans le véhicule ou en diffusant un parfum vivifiant pour tenir le conducteur éveillé".

Ce dispositif sera disponible d'ici deux ou trois ans.