Valérie Pécresse réclame 4 milliards d'euros à l'État pour améliorer les transports en Ile-de-France

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, réclame quatre milliards d'euros à l'État pour moderniser les transports publics en Ile-de-France.

Valérie Pécresse, aussi présidente de l'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités évalue à 10 milliards d'euros les besoins financiers pour les transports publics pour ces cinq prochaines années. En plus du chantier du métro du Grand Paris.

Ce budget sera dédié à la modernisation des infrastructures déjà existantes, à leurs prolongements et à a réalisation de nouveaux projets. Ce financement pourra "_résoudre les problèmes des RER A, B, D, E_, mais aussi de l'ensemble du réseau", a expliqué Valérie Pécresse dans une interview donné à nos confrères du Parisien. Elle a cité le prolongement du RER E à l'est, une nouvelle signalisation pour les RER B et D, des prolongements de lignes de métro, des tramways ou encore des aménagements et des rénovations de gares comme celles de La Défense ou de Val-de-Fontenay.

Un pacte 50/50

La présidente de région se dit prête à investir quand l'État mettra la main à la poche. "Le CPER (contrat de plan État-Région) est un pacte à 50/50 entre l’État et la région." Elle demande donc quatre milliards d'euros à l'État, la région mettra la même somme et le reste pourrait être pris en charge par les départements franciliens et la ville de Paris, a-t-elle précisé. Pour le moment l'État n'a promis que 200 millions d'euros. "Clairement, le compte n'y est pas", a regretté la présidente de région, qui souligne que 70 % des voyageurs des transports en commun sont en Île-de-France.

Dans l'interview, Valérie Pécresse a également pointé du doigt SNCF Réseau qui, selon elle, "fait du chantage permanent à l'arrêt des chantiers en réclamant davantage d'argent pour compenser les surcoûts". Valérie Pécresse demande que SNCF Réseau soit "repris en main par son actionnaire : l’État. L’État actionnaire ne doit pas rimer avec l’État démissionnaire !"

La présidente d'Ile-de-France a rencontré ce matin, Clément Beaune, le ministre délégué aux Transports pour discuter de ces sujets. Elle met en garde, sans contrat avec l'État, "nous ne pourrons pas poursuivre les projets en cours à la fin de l'année 2022".