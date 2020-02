Valérie Pécresse veut avancer le calendrier de privatisation des lignes de transports en commun

Valérie Pécresse, présidente d'Ile de France Mobilité, souhaite faire avancer le calendrier sur la privatisation des lignes de métro et de transilien fixé par le calendrier. Elle le juge trop tardif.

Île-de-France, France

Conséquence de la grève dans les transports, ces deux derniers mois : Valérie Pécresse souhaite faire avancer le calendrier sur la privatisation des lignes de métro, RER et transilien. Elle l'évoquera au Conseil d'Ile de France Mobilité, qu'elle préside et qui se tient ce mercredi. Pour elle, l'ouverture à la concurrence fixée par le gouvernement est trop tardive.

Le gouvernement a prévu, dans le cadre de la loi LOM, la privatisation des lignes de transilien en 2023, de RER en 2033, et de métro en 2039, alors que la région P.A.CA. (Provence Alpes Côte d'Azur) a voté le mois dernier l'ouverture à la concurrence de ses TER. Il s'agit de la première région à être passée à l'acte.

Il n'a d'ailleurs pas échappé à l'ex Ministre des finances au gouvernement de Nicolas Sarkozy, que la grève contre la réforme des retraites a eu beaucoup moins d'impacts dans les autres grandes villes de province ouvertes à la concurrence.

Selon la présidente d'Ile de France Mobilité (IDFM), interviewée par le Parisien, un monopole public peut se permettre de ne pas assurer de service minimum, ni même une qualité de service, puisqu'il n'y pas de concurrent, pas de risque donc de perdre les clients, et qu'au final, c'est l'Etat qui paie les déficits.

Valérie Pécresse veut faire réaliser dès cette année des études pour déterminer la priorité des lignes à privatiser. Elle pense notamment aux deux plus impactées : R et J . Elle réclame l'ouverture à la concurrence des bus RATP fin 2024. Quant aux métros et RER, "il faut avancer le calendrier de 10 ans, parce le processus prend du temps" dit la présidente de région. Son objectif : que tout le réseau puisse être ouvert à la concurrence à l'horizon 2030.

La privatisation des lignes ne signifie pas pour autant privatisation de la SNCF ni de la RATP

La privatisation des lignes franciliennes signifie ouverture à la concurrence sur ces lignes mais pas pour autant privatisation des deux opérateurs publics. Valérie Pécresse ne le souhaite pas : leur mise en concurrence les obligera à s'aligner et devenir compétitive, face aux autres opérateurs, qui eux seront privés.

Quelles conséquences auprès des usagers ?

selon la FNAUT (Fédération des usagers), cette concurrence peut apporter un "vent d'air frais", et obliger notamment la SNCF à se réveiller et à se réformer dit-elle. "Elle sera obligée de s'adapter".