Paris, Île-de-France, France

Valérie Pécresse , invitée de France Bleu Paris ce lundi à 8h15, a beaucoup parlé de transport. Elle défend le Grand Paris Express. Le gouvernement a confirmé que toutes les lignes de ce super métro automatique de 200 kilomètres seront bien réalisées mais il n'y a pas de calendrier. C'est ce qui fait réagir la présidente de la région Ile-de-France.

Valérie Pécresse avoue qu'elle a été "très soulagée de voir ce premier recul du gouvernement puisque depuis des semaines on nous annonçait l'abandon de certaines lignes du Grand Paris Express". Elle estime que toutes les lignes prévues sont importantes. Elle attend maintenant que le calendrier soit respecté. "Le gouvernement nous dit que pour des raisons financières, ce ne serait pas possible. Je dis : si, c'est possible parce que vous savez que les lignes du Grand Paris Express, elles sont payées par les Franciliens, par l'Ile-de-France, pas par les Français".

Une taxe pour les touristes qui financerait les surcoûts du Grand Paris Express

Valérie Pécresse dénonce la dérive des coûts de la Société du Grand Paris et de l'Etat pour le Grand Paris Express. Pour absorber les surcoûts, Valérie Pécresse évoque l'idée d'une taxe de séjour en plus pour les 40 millions de touristes que reçoit l'Ile-de-France. "Il faut qu'on trouve environ 150 millions d'euros de plus par an pour financer les surcoûts et nous avons 40 millions de touristes donc une petite taxe de 2 ou 3 euros sur les séjours des touristes pourrait nous amener à équilibrer le modèle économique du Grand Paris".

"On ne peut pas opposer la rénovation de l'existant qui est urgente et la construction des nouvelles lignes parce que sinon dans cinq ans, on se retrouvera en trombose".

Une indemnisation pour les voyageurs pénalisés par les travaux du Grand Paris Express

Valérie Pécresse indique aussi qu'elle a demandé à l'Etat un fond d'indemnisation pour les voyageurs pénalisés par tous les aléas des chantiers en cours "parce que c'est beaucoup de galères pour les voyageurs, ces chantiers, mais ils sont indispensables".

Des parkings à demi-tarif pour inciter les automobilistes à prendre les transports en commun

Valérie Pécresse a affirmé "qu'elle avait proposé à la maire de Paris des parkings à demi-tarif aux portes de la capitale". Elle indique avoir identifié 1.500 places de parkings aux portes de Paris qui permettraient aux automobilistes de garer leur voiture et de ne plus renter dans la capitale. Elle explique que ça coince parce que "la ville de Paris, qui donne la concession de ces parkings, négocie avec les concessionnaires. Ces places sont vides aujourd'hui. Au lieu d'être à 150 euros par mois, ce qui est totalement déraisonnable, il faudrait qu'elles puissent être à 70 euros".

Valérie Pécresse est certaine que "si on pouvait déposer sa voiture aux portes de Paris, on le ferait".

La propreté dans les transports en commun

Valérie Pécresse indique que 700 personnes de plus ont été recrutées sur les réseaux bus, métro, RER, trains et qu'elles vont arriver petit à petit dans l'année 2018. Et sur le harcèlement des femmes en particulier, elle annonce qu'une grande campagne de prévention du harcèlement va être lancée début mars 2018 avec le numéro "alerte 3117" qui permet de dénoncer parce que "si on ne dénonce pas les choses ne s'amélioreront pas".

Sur le problème de la ligne 12 du métro qui ne marque plus l'arrêt dans certaines stations pour des raisons de sécurité, Valérie Pécresse indique que la zone de sécurité prioritaire qui est en surface va aussi concerner le métro. "Il faut de la présence régulière sur ces stations".

Le télétravail pour désengorger les transports

"Moi j'invite aujourd'hui toutes les administrations, toutes les entreprises privées d'Ile-de-France à négocier et à signer des accords de télétravail", dit Valérie Pécresse. La Région va financer mille lieux de coworking d'ici 2021 " parce que ce n'est pas toujours facile de travailler chez soi". Toute l'Ile-de-France va être fibrée pour que le haut débit soit partout. Le plan fibre va être déployé dès 2018. Toutes les 387 gares d'Ile-de-France vont être fibrées très haut débit en 2018/2019, 270 gares le sont déjà. Du coworking va être aussi installé dans des gares.