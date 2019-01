Valérie Simonet relance l'Etat pour que certaines routes creusoises repassent à 90 km/h

Creuse, France

L'exécutif semble en pleine confusion autour des 80 km/h : alors qu'Edouard Philippe s'est félicité ce lundi des bons chiffres de la sécurité routière en 2018, Emmanuel Macron lui multiplie les petites phrases remettant en cause la réforme. Dernière sortie en date, le chef de l'Etat a lancé que les 80 km/h était une connerie pendant un débat en Creuse.

En Creuse, Valérie Simonet profite du Grand débat national pour relancer une idée qu'elle avait déjà exprimé en juin 2018 : demander à l'Etat une dérogation aux 80 km/h sur un certain nombre de routes du département. Seraient concernées, les routes qui relient les plus grosses communes creusoises, sur lesquelles roulent plus de 1500 voitures par jour et qui sont en bon état.

Pour le conseil départemental seraient concernés :

- Le réseau de première catégorie du schéma directeur routier ( notamment la route entre Aubusson et Guéret)

- La RD990 entre Chénérailles et la RN145 en passant par Jarnages

- La RD912 puis RD5 entre Bourganeuf et Dun-le-Palestel

- La RD1 entre Fursac et le département de l'Indre (passant par la Souterraine)

- La RD996 entre Auzances et Evaux-les-Bains

- La RD915 entre Evaux-les-Bains et Gouzon

- La RD917 entre le carrefour avec RD997 et l'échangeur n°42 de la RN145

En rouge, les routes qui pourraient repasser au 90 km/h selon le Conseil départemental © Radio France - Benjamin Billot

Ces routes représentent environ 10% des 4400 kilomètres de routes départementales.

-

-