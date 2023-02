Vallée de la Drôme : des habitants dénoncent le manque de transports au Défenseur des Droits

Des enfants qui ratent les cours, la galère pour les parents : voilà ce que vivent certains habitants de la vallée de la Drôme, depuis le 1er janvier 2022 et la modification de l'offre d'autocar entre Die et Valence (décision de la région AURA). En désespoir de cause, ce début février 2023, un habitant a décidé d'adresser une lettre au Défenseur des Droits. "Nous subissons une très importante régression dans les transports public, sur notre lieu de vie", écrit Fabien Rhodain.

Cet habitant de Grâne raconte ensuite les difficultés traversées. La ligne directe depuis Grâne a été supprimée, remplacée par une correspondance à Montoison. Problème : les cars de correspondance ne passent pas, plusieurs fois dans la semaine. Les enfants de Fabien Rodhain manquent des heures de cours au lycée, se retrouvent perdus à Montoison, en pleine nuit. Alors, les parents doivent s'adapter pour venir les chercher : impact sur la vie professionnelle et écologique. L'habitant dénonce dans sa lettre l'enclavement d'un territoire qui ne l'était pas.

Plusieurs associations et collectifs d'usagers se sont aussi formés pour demander une meilleure desserte de la Vallée de la Drôme. Claire Reverchon, autre habitante de Grâne et membre du collectif "Grane Bus 28" a également saisi le défenseur de Droits.