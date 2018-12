Vallée de la Drôme : la Région s'engage à rétablir le TER de fin de journée

La Région Auvergne-Rhône-Alpes remettra un train entre Romans et Gap en fin de journée, la vice-présidente aux transports Martine Guibert s'y est engagée face aux différents élus locaux et représentants d'usagers de ce train qui dessert les gares de la vallée de la Drôme.

A partir du 9 décembre, le TER n° 17 359 qui relie Romans à Gap, en passant par Valence TGV, Valence, Crest, Saillans, Die et Luc en Diois sera supprimé, ou plus précisément décalé de deux heures. En cause : une adaptation nécessaire aux dessertes suivantes de ce train, qui passe ensuite en région PACA. Les associations et collectifs d'usagers dénoncent ce changement depuis deux mois et encore ce jeudi matin lors d'une réunion à Loriol donnée par la Région sur son engagement pour les petites lignes ferroviaires. Une pétition contre cette modification a réuni 5 000 signatures. Un car sera mis en service pour remplacer le TER.

Plusieurs fois interpellée sur ce sujet lors de la réunion jeudi à Loriol, la vice-présidente d'Auvergne-Rhône-Alpes Martine Guibert a reconnu que "la région n'a pas pris la mesure de cette décision prise par la région PACA et de son impact dans l'usage quotidien" en Vallée de la Drôme. Elle s'est engagée au retour d'un train sur cette ligne, sans toutefois pouvoir préciser quand, si ce n'est que ce ne sera pas en 2019.