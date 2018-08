Bison Futé voit noir ce samedi sur les routes françaises dans le sens des départs. En Vallée du Rhône, la circulation va être très compliquée, les ralentissements seront nombreux. On attend près de 170.000 véhicules sur l'autoroute dans la Drôme.

C'est une journée orange dans le ciel et noire sur les routes. Ce samedi, la vigilance orange à la canicule est maintenue en Drôme-Ardèche et les très fortes chaleurs ont attisé la pollution de l'air à l'ozone. La Vallée du Rhône est en vigilance orange.....

C'est le traditionnel chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens. La journée est donc noire dans le sens des départs, orange dans celui des routes.

170.000 véhicules attendus sur l'autoroute dans la Drôme

"On a à la fois 170.000 véhicules qui vont circuler aujourd'hui sur l'autoroute dans la Drôme et en même temps un épisode caniculaire, donc il faut boire beaucoup d'eau et faire régulièrement des pauses, surveiller sa fatigue "explique Sabry Hani, le directeur de cabinet du préfet de la Drôme.

Il faut absolument maintenir les distances de sécurité !

La préfecture de la Drôme et les gendarmes appellent tous les automobilistes à la patience et à la plus grande prudence ce samedi sur les routes. Ce vendredi matin, un motard du peloton motorisé de Malataverne dans la Drôme est décédé dans un accident sur l'autoroute A7.