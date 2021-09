La Stas annonce des perturbations à partir de mardi 28 septembre sur la ligne M5 du fait d'un mouvement de grève chez un sous-traitant. Il impactera des lignes scolaires, ainsi que les lignes 57, 30, 32 et 33 qui ne circuleront pas.

Vallées du Gier et de l'Ondaine : perturbations à venir sur la ligne M5, certains bus ne circuleront pas

La Stas annonce des perturbations à partir de mardi 28 septembre sur la ligne M5 du fait d'un mouvement de grève chez un sous-traitant, Kéolis Pays du Forez, basé à Montverdun.

Les bus de la ligne M5, qui relient le square Violette de Saint-Étienne à la place Chipier de Rive-de-Gier desserviront donc moins la vallée du Gier : toutes les 20 minutes aux heures de pointe et il faudra attendre 30 minutes en heures creuses.

Aucun bus sur les lignes 57, 30, 32 et 33

La ligne 57 entre la gare routière de Rive-de-Gier et la Madeleine est aussi concernée : aucun bus ne pourra rouler.

Le mouvement impactera des lignes scolaires, ainsi que trois lignes de l'Ondaine qui ne seront pas du tout desservies : la 30 entre l'église du Chambon-Feugerolles et Unieux, la 32 entre la gare de Firminy et le collège la Rive d'Unieux et la ligne 33 concentrée sur Firminy (Chazeau-Verte colline).

Il s'agit d'un mouvement illimité à partir de ce mardi 28 septembre, l'évolution des perturbations sera connue la veille pour le lendemain, indique la Stas.