Vandalisme : retour à la normale lundi matin sur la ligne de train Toulouse-Auch

La SNCF annonce ce samedi 25 que la liaison ferroviaire entre Toulouse et Auch sera rétablie complètement lundi 27 au matin. Des fils électriques ont été coupés volontairement dans la nuit de vendredi à samedi.

Colomiers, France

La circulation était très perturbée ce samedi 25 janvier entre Toulouse et Auch, suite à ce que la SNCF appelle des "actes de vandalisme" durant la nuit. Des fils électriques ont été coupés à plusieurs endroits entre Toulouse et Colomiers. Résultat, toute la journée de samedi les réparateurs ont été mobilisés, ils termineront dimanche et procéderont à des essais. La circulation restera donc perturbée.

Itinéraire conseillé : le réseau Tisséo

La SNCF conseille donc aux voyageurs de se rendre à Colomiers via le réseau Tisséo (des bus) et d'ensuite emprunter des trains ou des bus pour se rendre jusqu'à Auch. Le trafic restera perturbé ce dimanche 26 janvier. La SNCF a déposé une plainte contre X et "déplore" ces actes de vandalisme.