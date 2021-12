Vandoeuvre : des stages d'écoconduite pour apprendre à consommer moins de carburant

Conduire différemment peut vous faire économiser de l'argent et diminuer vos émissions de gaz à effet de serre. C'est en tout cas l'objectif des stages d'écoconduite, pour rouler de manière plus écologique et économe. Des ateliers généralement proposés par des auto-école ou des assureurs, comme cette semaine devant le parc des expositions de Vandœuvre-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle par l'assureur Matmut.

Une formation composée d'une partie théorique et d'une partie pratique. L'objectif est de déconstruire les habitudes de conduite pour en acquérir de nouvelles, plus souple et plus fluide. "Ce sont des techniques simples, il faut essayer de s'arrêter le moins possible, explique Axel Chabrun, formateur, l'idée c'est d'arriver plus lentement vers un feu rouge par exemple et éviter un arrêt inutile. On peut aussi utiliser l'élan de la voiture, dès qu'on lâche l'accélérateur il n'y a plus de carburant de consommé ce sont donc des distances gratuites".

Support stage d’éco-conduite à Vandoeuvre les Nancy © Radio France - Léo Limon

"Je ne conduit jamais comme ça, je suis souvent en surrégime" explique Fatima, stagiaire du jour. Des stagiaires qui ont parfois du mal à se faire à ce nouveau style de conduite, "on donne les clefs, après c'est à eux de les répéter pour que cela devienne une habitude" précise Axel Chabrun.

Une écoconduite dont les résultats sont rapidement visibles, "en quatre kilomètres on a gagné quasiment un demi litre de carburant et notre moyenne de vitesse a augmenté d'un kmh" commente Damien Guinot, lui aussi formateur. Une bonne pratique de l'écoconduite permet de gagner 20 à 30% d'autonomie supplémentaire sur un plein de carburant.