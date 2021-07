Vannes : le succès des Petits Passeurs du Golfe du Morbihan

Les Petits Passeurs, ces bateaux qui relient Conleau à Séné et Séné à Saint-Armel, permettent d’éviter des kilomètres de route et de gagner du bon temps.

Petit Passeur remplace « Petit Jean »

Comme « Petit Jean » le faisait à la rame à une autre époque sur 100 mètres entre la cale de Conleau et celle de Port Anna, les Petits Passeurs permettent d’éviter des kilomètres de route, en reliant par bateau, des cales séparés par de tous petits bras de mer.

3 minutes au lieu de 3 quarts d’heure

Ainsi, entre Conleau (côté Vannes) et Barrarach (côté Séné), il n’y a que 400 mètres d’eau, mais près de 15 kilomètres de route. Même chose entre Montsarrac (côté Séné) et Le Passage (côté Saint-Armel), où le Petit Passeur évite plus de 20 kilomètres de route. Le transport d’un bord à l’autre par bateau prend 3 minutes, quand il faut compter une demi-heure ou plus en voiture, en cas de bouchons.

Les Petits Passeurs sont donc des traits d’union entre les trois presqu’îles, de Conleau, Port-Anna et la Presqu’île de Rhuys.

Les Petits Passeurs évitent de perdre du temps sur la route et permettent de gagner du bon temps en bateau

Succès grandissant

Côté pratique, ils permettent aux habitants de Séné d’aller à Vannes plus facilement, pour le marché par exemple. Ils permettent, à l’inverse, de traverser plus facilement vers la Presqu’île de Rhuys. Ce qu’ont bien compris les randonneurs qui randonnent sur le GR34 et surtout les cyclistes. 60% des passagers qui ont emprunté les Petits Passeurs l’an dernier le faisaient avec un vélo.

Preuve de ce succès grandissant, les Petits Passeurs ont transporté 31.500 personnes en 4 mois l’an dernier, autant que sur les 6 mois de 2019.

La Capitaine Alexandra à la cale de Barrarach (Séné) © Radio France - Eric Bouvet

Pour monter à bord, c’est à la demande

Il suffit de faire signe et le bateau vient vous chercher. Même pour une seule personne. Depuis cette semaine, de 14h à 18h30 du lundi au vendredi. Matin et après-midi le week-end. Aller simple 2 euros. Aller/retour 3 euros.