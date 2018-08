Un train de marchandises percute une voiture au Cannet-des-Maures, 600 voyageurs bloqués

Par Jules Brelaz, France Bleu Provence et France Bleu

La collision entre un train de marchandises et une voiture, dimanche soir sur un passage à niveau entre Le Luc-en-Provence et Le Cannet-des-Maures (Var), a fait une victime, le conducteur du véhicule, et a paralysé le trafic ferroviaire jusqu'a minuit sur l'axe Toulon-Les Arcs.