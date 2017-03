Varennes-sur-Allier : les poids lourds doivent contourner la ville

Depuis lundi 6 mars, les camions de plus de 7,5 tonnes doivent contourner la ville. Le maire a signé un arrêté municipal leur interdisant la traversée du centre-bourg.

Chaque jour, plus de 1 500 poids lourds empruntent la RN 7. Pour les villages qu'elle traverse, le ballet incessant des camions est devenu insupportable. C'est le cas à Varennes-sur-Allier, où, selon le maire, les administrés qui vivent en centre-bourg ne veulent plus de ces nuisances.

Le passage des camions n'est en effet pas anodin. Outre le bruit et la pollution, la lourdeur des engins provoque de légères vibrations sur la chaussée, ce qui abîme la route et les bâtiments autour. Pour Roger Litaudon, le maire de la commune, il était donc temps d'y mettre fin.

Lundi 6 mars, il a signé un arrêté municipal interdisant aux 7,5 t de traverser Varennes-sur-Allier. Les rues Claude-Labonde, Jean-Jaurès, Trois-Maures, Hôtels-de-ville, 4-Septembre et les avenues de Vouroux et de Lyon sont, officiellement, débarrassées des poids lourds.

Pendant une semaine, les forces de l'ordre se contentaient d'adresser des avertissements aux contrevenants, mais les sanctions financières ne tarderont pas à tomber, prévient la mairie.

"Ils font partie du décor"

Pourtant, à Varennes-sur-Allier, la déviation ne fait pas l'unanimité. Dimanche matin, autour du marché, impossible de trouver un habitant franchement favorable à la mesure. "C'est plutôt une bonne idée, concède Françoise. Depuis le début de la semaine, on voit la différence, il y a moins de poids lourds, c'est bon pour l'environnement. Mais dans le fonds, ça m'indiffère un peu."

Un peu plus loin, une autre Françoise hausse les épaules : "J'ai toujours vu les camions passer, j'y suis habituée." Et elle conclut en riant : "Ça fait presque partie du décor." Une opinion que partage Christian, à un détail près : "Pour se garer, c'est moins pratique quand il y a les camions. En dehors de ça, les poids lourds ne me dérangent pas."

Certains avouent même franchement leur hostilité à la déviation. A l'instar de Robert Angiolini, ancien président de la fédération des associations de commerçants, artisans et services dans l'Allier. Pour lui, le centre-bourg va en pâtir : "Je me suis battu pendant des années contre cette déviation, j'ai réussi à la repousser pendant 18 ans, assure-t-il. Le problème de la déviation, ce ne sont pas tellement les camions, car eux ne s'arrêtent pas en ville, ou très peu. En revanche, les voitures suivent les déviations et c'est toute l'économie du centre qui va s'effriter."