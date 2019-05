Vaste opération de contrôles des transports routiers sur l'A31

Gye, France

A cette barrière de péage de Gye, le flot de camions qui remontent du sud et se dirigent vers le nord est continu. Ils viennent d'Espagne, de Turquie ou encore d'Italie. Les contrôleurs de la DREAL ont l'oeil pour voir si un véhicule est trop chargé ou pas, c'est en tout cas ce qui déclenche généralement un contrôle qui commence par une pesée mais les agents sont habilités à aller au-delà de la simple pesée explique Laurent Mazerolles qui dirige le dispositif « _Nous vérifions quatre types de réglementations_, d’abord la réglementation sociale européenne qui cinsiste à vérifier les temps de conduite et de repos. Ensuite, la réglementation du code des transports, là on s’intéresse aux chargements, la réglementation du code de la route, il s’agit essentiellement de la surcharge des véhicules et de leur état et enfin nous contrôlons les transports de matières dangereuses »

Analyse des données dans le fourgon de contrôle aménagé © Radio France - Mohand Chibani

Un boitier pour tromper les émissions de gaz

En une seule matinée, les contrôleurs de la DREAL ont déjà relevé plusieurs infractions dont un hollandais qui transportait dans une camionnette deux fois la charge autorisée. Il a été non seulement invité à vider une partie de son chargement mais aussi à régler un peu plus de 500 euros d’amende. Il y a eu également d’autres infractions explique Didier Sarazin, l’un des contrôleurs «on a eu une entreprise qui était radiée du registre des transports et qui continuait tout de même son activité. Nous avons intercepté également de nombreux véhicules en surcharge. L’un de mes collègues a contrôlé _un chauffeur qui avait conduit durant huit heures non-stop_, ce qui peut être très dangereux. Nous avons enfin relevé bon nombre d’infraction de camions qui ne respectaient pas les normes antipollution. Certains étaient même équipés d’un boitier pour tricher sur les émissions que leur véhicules dégageait».

Opération de contrôles des transports routiers sur l'A31 au péage de Gye. pic.twitter.com/Yt1eQfHNPF — Mohand CHIBANI (@MoChiban) May 14, 2019

15% des véhicules en infraction

Pour pouvoir repartir, les camions étrangers en infraction doivent verser une consignation, dans le cas contraire, et si l'infraction est grave, le véhicule peut être immobilisé.

En 2018, la DREAL a effectué 4213 opérations de contrôle dans le Grand Est. Sur environ 10 000 véhicules contrôlés, 15% étaient en infraction. 207 véhicules ont été immobilisés.