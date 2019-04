Véhicules électriques autonomes : l'ouest de l'Indre concerné par l'expérimentation

"Autonom Cab" est un robot-taxi autonome qui pourrait circuler sur les routes de Brenne dans un an et demi. Il est commercialisé par la société lyonnaise Navya

Un plan pour développer l'utilisation des véhicules électriques autonomes est lancé ce mercredi par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Seize expérimentations vont être mises en oeuvre sur l'ensemble du territoire français, en zones rurales et urbaines.

Dans l'ouest de l'Indre, la Brenne fait partie des zones concernées, cinq communes de la communauté de communes Cœur de Brenne vont bénéficier de ces services : Saint-Michel-en-Brenne, Paulnay, Migné, Azay-le-Ferron, Mézières-en-Brenne et Martizay.

Quatre aller-retour quotidiens en Brenne

Les premiers véhicules sans pilote pourraient circuler en Brenne dans un an et demi, le temps que des études techniques soient réalisées sur le territoire rural. Le véhicule à l'étude dans l'Indre est un "Autonom Cab" de l'entreprise lyonnaise Navya, un taxi autonome six places.

La Brenne a été choisie car c'est un territoire, "où il n'y a pas d'autres solutions que la voiture", a expliqué ce mercredi matin Elisabeth Borne sur France Info. "Des personnes âgées ne peuvent plus aller faire les courses ou chez le médecin", a détaillé la ministre des Transports.

Selon Jean-Claude Camus, maire de Mézières-en-Brenne, et président de la communauté de communes, les trajets assurés lors de l'expérimentation représenteront vingt kilomètres avec "quatre aller-retour journaliers".

"Nous avons un problème de mobilité dans le monde rural : les jeunes pour accéder aux écoles de sport, aux bibliothèques, mais également pour la vie de tous les jours pour venir au marché hebdomadaire, pour venir à la maison de service public", détaille Jean-Claude Camus. Au total, 5000 habitants vivent sur l'ensemble des communes de la communauté de communes Cœur de Brenne.