Strasbourg, France

Strasbourg a choisi d'opter en 2010 pour un système de vélos de location plutôt que de libre-service comme à Paris. Il faut rendre la bicyclette à l'endroit où on l'a empruntée. Huit ans plus tard, ce choix s'avère payant. Le Vélhop séduit les Strasbourgeois. Environ 6.000 vélos sont à leur disposition, contre 1.800 lors du lancement.

Le Vélhop s'avère très sécurisé, avec seulement 3% de vols par an. Plusieurs raisons sont avancées. "D'abord le Vélhop a un bon cadenas. Il est gravé au Cadr67 : c'est une immatriculation qui permet de retrouver les vélos et identifier le propriétaire. Il est de couleur verte, avec un logo "Strasbourg". Ces trois facteurs font qu'il y a moins de vols de Vélhop que de vélos privés", explique Jean-Baptiste Gernet, adjoint au maire de Strasbourg en charge des mobilités alternatives. On compte environ 10% de vols pour le parc privé dans la capitale alsacienne.

Après cinq ans, les Vélhop sont envoyés en Afrique

L'Eurométropole, qui débourse 1,2 million d'euros par an pour le fonctionnement du Vélhop, vient de diversifier son offre avec la mise en service de 200 vélos à assistance électrique "pour toucher de nouveaux publics", précise Jean-Baptiste Gernet, "et notamment les personnes qui habitent un peu plus loin de Strasbourg, sur des déplacements d'une dizaines de kilomètres". Des vélos cargo, bien utiles pour les familles, circuleront également en ville.

Dans le contrat d'exploitation, les Vélhop ont une durée de vie de cinq ans. Au-delà, et même s'ils sont la plupart du temps en bon état, ils doivent sortir du circuit. Des associations les récupèrent et les envoient en Afrique ou aux Philippines dans le cadre de projets humanitaires. Ces vélos servent notamment aux enfants pour aller à l'école.