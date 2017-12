Velib' : 15 minutes gratuites offertes aux abonnés jusqu'à la fin de l'année

Vélib' offre quinze minutes gratuites en plus à ses abonnés pour déposer leur vélo jusqu'à la fin de l'année. Une première mesure de dédommagement pour compenser le service dégradé à l'occasion du changement de prestataire.

Quinze minutes gratuites en plus à chaque trajet. A partir de samedi 9 décembre et jusqu'au 31 décembre, Velib' augmente la durée de gratuité pour ses abonnés. Les abonnés Vélib' classique auront donc droit à 45 minutes offertes. Et pour les abonnés Vélib'Passion, qui bénéficient déjà de 3/4 d'heure, c'est la première heure qui devient gratuite.

C'est l'une des premières mesures de dédommagement prévues par la Ville de Paris pour indemniser les usagers qui subissent un service dégradé depuis le 1er octobre. Plusieurs dizaines de stations sont actuellement fermées pour préparer l'arrivée des nouveaux Vélib', le 1er janvier prochain.

"Une autre mesure complémentaire de dédommagement sera très prochainement mise en oeuvre", indique dans un tweet Christophe Najdvoski, l'adjoint à la maire de Paris en charge des transports.

Franchement, c'est léger ! Utilisateur quotidien depuis cinq ans, ca fait un mois que je ne peux plus utiliser l'offre... Vivement 2018 — Gabriel Thierry (@gabrielthierry) December 8, 2017

Cette mesure permettra notamment de compenser le temps perdu par les abonnés pour trouver une place. Depuis le début des travaux, difficile en effet de rendre son vélo dans certains quartiers, toutes les stations sont pleines. A l'inverse, certaines sont souvent vides et il faut tourner longtemps pour trouver un vélo. Des difficultés qui découragent des abonnés. Sur les réseaux sociaux, certains jugent d'ailleurs la mesure un peu légère.