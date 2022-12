Vélib' : 3.000 vélos en plus d'ici les JO 2024

Des Vélib' en plus pour améliorer le service et permettre les déplacements en vélo pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le syndicat Autolib' Vélib' Métropole (SAVM) annonce ce mercredi le déploiement de plus de 3.000 Vélib' supplémentaires d'ici les JO. "Cette augmentation de près de 20 % du parc bénéficiera à tous les usagers en diminuant la fréquence d’utilisation de chaque vélo et en améliorant leur répartition sur l’ensemble du réseau", indique le syndicat dans un communiqué.

Ces vélos sont attendus "dès que possible, et au plus tard à l'été 2024", précise sur Twitter Sylvain Raifaud, le président du SAVM. "Vélib’, le plus grand service de vélos en libre-service en station du monde, ne pouvait pas être absent des Jeux de 2024", explique l'élu. "Et pour être au rendez-vous des JOP, il fallait d’abord garantir un nombre suffisant de vélos à tous les usagers actuels du réseau".

Durant les Jeux, le Syndicat étudie plusieurs dispositifs, notamment la création sur les sites olympiques de stations éphémères pouvant accueillir plusieurs centaines de vélos, comme cela a été le cas pendant les trois jours du festival Solidays en juin dernier. L’objectif est que Vélib’ puisse contribuer à l’atteinte d’une part modale d’usage du vélo pour la desserte des sites olympiques de 10 %, sans pénaliser ses usagers habituels et tout en desservant également les sites touristiques, qui seront davantage fréquentés pendant cette période.

Cette commande de nouveaux Vélib' intervient alors que les élus du SAVM avaient exprimé leur mécontentement à l'égard du service Vélib' au début de l'année 2022. "Des vélos en trop faible nombre, dans un état insuffisant et mal répartis sur le territoire couvert par Vélib’, tel était le diagnostic posé par le Syndicat, largement partagé par les usagers du service".

Le syndicat indique qu'en parallèle de l'arrivée des nouveaux vélos, "une remise à plat du modèle économique du service sera engagée dès le début de l’année 2023 pour assurer la pérennité et la qualité du premier service de vélos en libre-service en station du monde".

L’audit du service Velib’ Métropole, lancé depuis le printemps 2022 par le SAVM, doit durer jusqu’au début de l’année 2023. L'objectif est de mettre en lumière les défauts du système actuel, notamment de son modèle économique, et de les corriger pour assurer le bon fonctionnement du service jusqu’en 2032, date de fin du marché qui lie le SAVM au prestataire de Vélib’, Smovengo.