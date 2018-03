Paris, Île-de-France, France

Le nouveau service Vélib' était censé être totalement opérationnel au 31 mars. On est encore très loin de l'objectif. Sur les 1400 stations prévues, 505 étaient ouvertes mercredi 28 mars et 525 sont prévues d'ici la fin de la semaine selon le point d'étape fait jeudi matin par Smovengo, l'opérateur du nouveau Vélib'.

Et même quand les stations sont ouvertes, elles ne sont pas forcément opérationnelles à 100% puisque seules 173 sont raccordées au réseau électrique. Les autres fonctionnent sur batterie, ce qui occasionne de nombreux dysfonctionnements (vélos rendus indisponibles, difficultés pour terminer une location, etc..) et ne permet pas de recharger les Vélib' électriques.

Des difficultés pour électrifier les stations

Cette solution "transitoire" a été choisie par Smovengo pour accélérer le déploiement et contourner certaines difficultés techniques. Mais cela "dure trop longtemps parce qu'on ne raccorde pas assez vite au réseau", reconnaît Jorge Azevedo, le directeur général de Smovengo. "On travaille avec nos partenaires pour accélérer ce processus".

Mais le chantier est compliqué pour deux raisons, selon Smovengo. D'abord, la qualité de la terre. Le sous-sol parisien n'est pas homogène, avec beaucoup de sable et de trous. "Il n'est donc pas bien conducteur explique Jorge Azevedo. Pour y remédier, on met plus de cuivre".

Autre souci : une norme applicable à la voirie parisienne qui oblige à relier électriquement les stations Vélib' à un lampadaire ou un feu tricolore situé à moins de 2,50 mètres. Mais les différents partenaires n'ont pas tous la même lecture de cette norme selon Jorge Azevedo. "Tout le monde est autour de la table pour résoudre cette problématique", assure le directeur général de Smovengo.

1000 stations d'ici fin mai

Smovengo promet désormais l'ouverture de 1050 stations d'ici fin mai mais ne s'engage pas sur un délai pour l'électrification totale des stations. "C'est aujourd'hui la priorité", assure Jorge Azevedo. Ce n'est pas parfait, il reste des problèmes à résoudre mais on avance plus vite qu'auparavant".

Au-delà des dysfonctionnements liés à l'électrification, les usagers font également remonter de nombreux problèmes d'usage, comme la difficulté à décrocher les vélos.

Et les problèmes de vélos qui se raccrochent mal ou qui sont indécrochables ils seront réglés quand ? — Asthannoln (@Asthannoln) March 28, 2018

"On y travaille, c'est en cours de correction, assure le patron de Smovengo. On corrige les défauts que nous font remonter les usagers au fur et mesure". Autre grief des abonnés, le système d'"overflow", qui permet de déposer un vélo même lorsque la station est pleine, en l'accrochant à un autre et qui est visiblement mal utilisé par beaucoup.

L’overflow semble avoir été très mal conçu et n’est pas du tout intuitif. Déjà je trouve le câble trop court mais en plus le nombre de #velib qui ne sont pas accrochés à eux mêmes mais à l’autre velib... Faut une fiche explicative sur le panier — Raul Gastro (@RaulGastro) March 29, 2018

Le système fonctionne, selon Jorge Azevedo qui concède toutefois : "il y a du travail pour expliquer aux gens comment ça marche". Smovengo, raillé aussi sur les réseaux sociaux pour ces trop nombreux pictogrammes, parfois incompréhensibles, assure également avoir simplifié les cinq plus utilisés.