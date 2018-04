Paris, France

Chritophe Najdovski en a "ras le bol " des problèmes de Vélib'. Il l'a dit sur France Bleu Paris à 8h15 ce lundi matin.

Smovengo a jusqu'au mois de juin pour régler les problèmes

Christophe Najdovski annonce ce lundi que le service Vélib' ne devrait pas être pleinement opérationnel avant le mois de juin 2018.

Cet été, les mille stations devraient être en place. Pour l’instant, on en est aux deux tiers, indique l'élu. Christophe Najdovski est très ferme. Il assure que les pénalités sont appliquées à la société Smovengo.

Il certifie aussi que les usagers seront remboursés jusqu'à l'été et au-delà si le service n'est pas en route comme prévu en juin.

La grève à Smovengo à l’origine des dysfonctionnements de Vélib' assure Christophe Najdovski

La société Smovengo doit trouver une solution avec ses salariés pour sortir de la grève, estime Christophe Najdovski. Il explique "qu'il y a un mouvement de grève qui affecte durement l’exploitation du service parce qu'aujourd'hui les vélos en libre-service, dans 70% des cas, fonctionnent dans des stations sur batterie et dans 30% des cas les stations sont directement raccordées au réseau".

Ces batteries aujourd’hui ne sont plus changées. Résultat, elles se déchargent au bout d'un certain temps et les vélib' ne fonctionnent plus. Il y a beaucoup de vélib' indisponibles et "c'est le mouvement de grève actuelle qui est à l'origine de ces difficultés".

L'adjoint chargé des Transports à Paris estime que seules 40% des stations sont actuellement directement raccordées au réseau électrique. "Aujourd'hui, le service n'est pas opérationnel comme il devrait l’être" reconnait Christophe Najdovski.