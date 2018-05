Paris, France

699 stations Vélib' et plus de 7.000 vélos sont en service ce vendredi, selon Smovengo. Mais surtout, le groupement affirme que plus aucun vélo n'est bloqué sur une borne et que 53% des installations sont maintenant électrisées. "Nous avons terminé la première phase de 'notre plan d'urgence'", résume Jorde Azevedo, le directeur général du groupement, lors d'une conférence de presse. Pour autant, la sortie de crise semble loin.

Toujours aucune date pour l'entrée en service des 1.400 stations

La deuxième phase du plan doit s'étendre jusqu'à la fin du mois de juin pour permettre l’électrification d'un maximum de stations et quelques réajustements mécaniques et informatiques. "Nous avons un objectif chiffré : 800 stations en service fin juin, dont 80% électrifiées", souligne Jorge Azevedo.

En revanche, pour l'ouverture des 1.400 stations prévues dans le contrat, il va falloir attendre. Aucune date n'est avancée par Smovengo. "La cadence est meilleure, mais cela dépend aussi de l'intervention d'Enedis (fournisseur d'électricité) sur chaque site", affirme le directeur général. D'ailleurs une centaine d'adresses ne sont même pas encore définies : "il va falloir discuter avec les communes pour certains emplacements, ça fera partie de la troisième phase".

Nicolas Boutaud, directeur marketing de Smovengo, et Jorge Azevedo, directeur général. © Radio France - Fanny Bouvard

La grève continue et les salariés se font entendre

Dans le même temps, le conflit social qui touche le groupement n'est toujours pas résolu. Depuis près d'un mois, une quarantaine de salariés sont en grève pour obtenir une meilleure rémunération, notamment pour les heures de nuit et les week-ends. Bien que leur mouvement ait été déclaré "illicite" cette semaine par le Tribunal de grande instance de Paris, une dizaine de grévistes étaient présents ce vendredi matin devant l'hôtel parisien où Smovengo organisait sa conférence de presse. "Nous n'avons reçu aucune proposition acceptable de la part de la direction, déclare Réda, l'un des salariés grévistes. Pas question de reprendre le travail. Il faut que Monsieur Azevedo nous dise ce qu'il pense."

Le directeur général du groupement soutient que des réunions de négociations sont organisées, et il souligne que le mouvement de grève actuel a une "incidence mais pas d'impact direct et mesurable" sur le déploiement du service.