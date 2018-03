Paris, Île-de-France, France

Sans surprise, Smovengo écope de pénalités pour le mois de mars, en raison du retard de déploiement des nouveaux Vélib'. Les 700 stations prévues au contrat n'étaient toujours pas en service au 1er mars, a constaté le Syndicat Autolib' Velib' Métropole qui a donc décidé d'appliquer à nouveau un million d'euros de pénalités. Soit un total de trois millions depuis janvier.

Les élus du syndicats, réunis jeudi, ont également acté le remboursement des abonnés Vélib' en février et la non facturation des trajets au-delà de 30 minutes en février. Mais les usagers ne pourront demander le remboursement pour janvier et février qu'après le vote des élus lors du comité syndical début avril. A cette occasion, de nouvelles mesures de compensation et notamment le remboursement du mois de mars pourront être décidées.

Un comité des usagers

Un comité des usagers va également voir le jour en mars. Et les volontaires sont déjà nombreux : 120 candidats ont postulé en deux jours, selon le syndicat. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 15 mars sur le blog de Velib'. Les 30 membres du comité seront tirés au sort le 16 mars et une première réunion aura lieu d'ici la fin du mois.