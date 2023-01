Velib' électriques : des compensations pour 30.000 usagers gênés par le froid en décembre

France Bleu Paris en parlait la semaine dernière : le froid a affecté le service des Velib' à assistance électrique au mois de décembre. Le syndicat Autolib' Velib' Métropole avait promis des compensations, il les détaille ce mercredi dans un communiqué de presse et sur son site internet .

L'exploitant du service, Smovengo, a identifié 30.000 usagers qui, entre le 16 et le 31 décembre 2022, ont tenté de réaliser une course en vélo électrique. Or, durant cette période, le salage des rues a sans doute oxydé les points de contact des bornes de rechargement et provoqué des dysfonctionnements. La situation est revenue à la normale ensuite.

Quinze jours d'abonnement remboursés

En contrepartie, les titulaires d'un abonnement V-Max recevront automatiquement un remboursement de 3 euros, somme correspondant au prix de l'abonnement pour quinze jours. Ceux qui ont souscrit un forfait courte durée (Pass 24h à 10 euros ou Pass 3 jours à 20 euros) recevront un dédommagement équivalent à la moitié du prix de leur pass. Les tickets-V (3 euros) seront intégralement remboursés. D'après le SAVM, aucune démarche n'est nécessaire pour bénéficier de ces compensations.