Paris, France

Le service Vélib' s'améliore. Un peu. La preuve, on voit de plus en plus souvent les vélos verts et bleus circuler dans les rues de Paris. Mais cela n'est pas suffisant, alors les usagers vont encore pouvoir bénéficier de quelques mesures, destinées à faire passer la pilule.

- Les mois de juillet et août vont être remboursés, comme cela a été le cas depuis le début de l'année. Les abonnés ont jusqu'au 30 septembre pour faire leur demande sur le site Internet de Vélib' Métropole. Le paiement devrait intervenir le mois prochain.

- Comme en juillet et en août, les 30 premières minutes d'utilisation seront gratuites en septembre, quel que soit l'abonnement.

- Enfin, les abonnements V-Plus et V-Max sont à moitié prix, depuis le 1er septembre et jusqu'au 30 novembre.

Des améliorations, mais encore des progrès à faire

Les élus du syndicat Autolib' Vélib' Métropole prennent acte du respect du plan d'action d'action demandé à Smovengo cet été. Aujourd'hui on compte 820 stations électrifiées, 10.000 vélos déployés et jusqu'à 46.000 courses le 19 septembre dernier.

"Si nous avons effectivement constaté l’amélioration du service Vélib’", précise Catherine Baratti-Elbaz, la présidente du syndicat dans un communiqué, "nous sommes également particulièrement attentifs aux commentaires des usagers. Le Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole demande par conséquent à Smovengo de poursuivre les efforts afin d’ouvrir les 1 400 stations prévues au contrat au plus vite."

Il reste effectivement toujours 1.400 stations à ouvrir, dans une soixantaine de communes de la métropole et à Paris.