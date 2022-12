Velib' : la flotte à assistance électrique en maintenance, des compensations à venir

Opération batterie neuve. De Nombreux usagers ont constaté que les VAE - vélo à assistance électrique - ne fonctionnaient pas correctement ces dernières semaines. "Il y a eu des variations de température importantes juste avant les vacances scolaires, cela a causé des dysfonctionnements sur les batteries des Velib'", confirme à France Bleu Paris Sylvain Rayfaud, président du SAVM, le syndicat Autolib' Vélib' Métropole. "Et cela a été aggravé par le salage des routes, Le sel a vraisemblablement eu un effet sur les capacités de charge des vélos." Au total, près de 40% de la flotte est concernée, soit 6700 vélos.

Remise en service "dans les prochains jours" et compensation à venir

Smovengo, l'opérateur de Vélib' Métropole, s'affaire depuis le weekend du 24 décembre pour améliorer et remettre à niveau la charge des batteries. "On espère que d'ici les tout prochains jours le service soit rétabli dans son fonctionnement normal", ajoute Sylvain Rayfaud, qui également demandé à ce que les utilisateurs lésés bénéficient d'une compensation. "Pour le moment, on ne connait pas encore la nature de cette compensation, il faut d'abord que toute la flotte fonctionne à nouveau normalement, après on étudiera toutes les options pour proposer une compensation."

Le remboursement des trajets effectués, intégralement ou en partie, est une option envisagée. "On va essayer de trouver la solution la plus adaptée", conclut le président du SAVM. "Oui, cela va être un coût, mais c'est aussi une façon de montrer qu'on est attentifs à l'expérience des usagers." Par ailleurs, d'ici 2024 et les Jeux Olympiques, la flotte va connaître une augmentation de 20% de sa capacité.