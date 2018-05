Paris, France

Face au chaos actuel et sous la pression des élus de Paris et de la métropole, Smovengo a présenté ce jeudi un plan d'urgence. Il doit permettre de relancer le système, complètement paralysé quatre mois après son lancement. L'objectif n'est plus d'ouvrir un maximum de stations mais qu'elles fonctionnent toutes.

Première étape de ce plan : remplacer les 3000 vélos bloqués en station, comme réclamé par la mairie de Paris le 26 avril dernier. Cette opération a déjà commencé et plus de 2000 vélos ont été retirés sur les 9000 actuellement déployés. Ils seront remplacés au fur et à mesure.

Fin de l'ouverture de stations sur batteries

Smovengo a également cessé l'ouverture des stations sur batteries. Cette solution, choisie pour pallier les difficultés de raccordement au réseau électrique, s'est avérée une source de problèmes supplémentaires. Elle "génère des dysfonctionnements en chaîne qui provoque une embolie du système", selon l'opérateur.

Désormais, toutes les stations mise en service seront raccordées au réseau électrique, ce qui va sérieusement ralentir le rythme. Nouvel objectif : 800 stations ouvertes fin juin, dont 80% électrifiées. Aujourd'hui, seulement 42% des 670 stations sont raccordées au réseau.

Retrait des Vélib' électriques

Smovengo va également retirer les 1800 vélos à assistance électrique actuellement déployés. Une mesure temporaire en attendant que toutes les stations soient électrifiées. En effet, ces vélos ne peuvent pas être correctement rechargés par les stations sur batteries.

Autre innovation temporairement suspendue : le système Park + ou "overflow", qui permet de rendre un vélo dans une station déjà pleine. "Son fonctionnement n'est pas bien compris" par les usagers, selon Smovengo, ce qui conduit à encore plus de vélos bloqués en station.

Déblocage des comptes abonnés

Smovengo, souhaite également mieux communiquer avec les usagers. L'opérateur, très décrié, notamment sur les réseaux sociaux, va doubler les effectifs du service client. Très sollicités, les conseilles sont actuellement difficiles à joindre.

Par ailleurs, Smovengo va faciliter le déblocage des comptes des abonnés. Beaucoup d'usagers voient leur compte bloqué à cause d'un vélo considéré comme non restitué à cause des dysfonctionnements du système. Désormais, ils pourront voir leur carte réactivée directement et quotidiennement par le service client.