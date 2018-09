Nouveau délai annoncé par Smovengo : le déploiement des stations et des vélos ne sera pas achevé avant le début de l'année prochaine, plus d'un an après son lancement. La mairie de Paris lui avait pourtant donné jusqu'à septembre pour mettre fin aux dysfonctionnements

Île-de-France, France

Un effort de patience supplémentaire imposé aux usagers de Vélib' : le déploiement complet des stations et des vélos ne sera pas achevé en 2018. Il faudra attendre "les premières semaines de 2019", a annoncé le patron du nouvel opérateur Smovengo sur franceinfo. "On n'a pas encore atteint le niveau nécessaire pour la satisfaction des usagers", reconnait Arnaud Marion, qui ne craint pas pour autant le divorce avec le syndicat Autolib' Vélib' Métropole. "S'il y avait résiliation aujourd'hui, je ne la comprendrais pas vu le travail et les investissements faits et le degré de progression au cours de l'été". Le syndicat mixte doit se réunir le 21 septembre.

820 stations et 10.000 vélos actuellement disponibles

Le déploiement des 1.400 stations était initialement prévu pour le 31 mars et aujourd'hui, seules "entre 818 et 824" stations sont opérationnelles, selon Arnaud Marion. 10.000 vélos sont disponibles, avec un taux de disponibilité "de 70%, contre 20% en juillet". Suffisant pour que la mairie de Paris oublie son ultimatum ? Au Fin juin, Christophe Najdovski avait donné jusqu'à la rentrée pour corriger le tir. "Si les dysfonctionnements devaient perdurer au-delà de septembre, nous devrons en tirer les conséquences" avait lancé l'adjoint aux transports. Va-t-il accepter ce nouveau retard ? Christophe Najdovski sera sur France Bleu Paris à 8h15 ce mardi pour en parler.