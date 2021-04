Vélib' : un nouveau système pour garer son vélo dans une station pleine

Une nouvelle fonctionnalité permet de rendre un Vélib’ dans une station où toutes les bornes sont déjà occupées. Le système est testé pendant trois mois dans 11 stations à Paris et en petite couronne.

C’était l’une des promesses du nouveau Vélib’ lors de son déploiement en 2018. Pouvoir garer son vélo dans une station déjà pleine. Mais le système Park+ avait tourné au fiasco et avait été rapidement suspendu. Trois ans plus tard, Smovengo lance un nouveau dispositif pour le remplacer. Baptisé Station+, il permet de rendre un Vélib’ dans une station dont toutes les bornes sont déjà occupées.

Ce nouveau système a été déployé dans 11 stations tests à Paris et en petite couronne. Pour ajouter des places supplémentaires, des câbles antivol ont été installés sur les bornes. Une configuration qui doit permettre d'éviter les problèmes rencontrés avec le précédent dispositif qui utilisait un antivol fixé sur le guidon des Vélib'. Souvent mal compris et mal utilisé, il conduisait à bloquer tous les vélos entre eux et à faire déborder les stations.

Un système en test pendant trois mois

Cette nouvelle fonctionnalité est gratuite et accessible à tous les utilisateurs quel que soit leur abonnement. Le système n'est activé que lorsque toutes les bornes sont occupées. Pour garer son Vélib', il faut le placer entre deux vélos déjà accrochés puis enclencher l'antivol après avoir réalisé une procédure sur le clavier.

Ce dispositif va être testé jusqu'à l'été. S'il s'avère efficace, il pourra être déployé dans d'autres sites très fréquentés. Voici la liste des stations où le système Station+ est déjà installé :